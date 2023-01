Dopo gli scontro in A1 tra gli Ultras del Napoli e quelli della Roma, il Governo sta studiando misure restrittive per debellare questa piaga

Dopo gli scontro in A1 tra gli Ultras del Napoli e quelli della Roma, il Governo sta studiando misure restrittive per debellare questa piaga.

Situazione surreale quella vissuta domenica sull’A1 dopo un gruppo di persone, assurdo chiamarle tifosi, si è ritrovato per una sorta di royal rumble in piena autostrada in mezzo a famiglie, bambini e in un luogo pubblico. Serve una mano forte dal Governo. Provvedimenti che blocchino questi avvenimenti sciagurati che non hanno nulla a che vedere con lo sport, il calcio o qualsiasi altra forma di svago. Domani ci sarà l’incontro con i vertici del calcio e quelli del Governo, l’idea è quella di vietare le trasferte nelle sfide più a rischio, di ritornare all’utilizzo della tessera del tifoso e aumentare il numero di steward. Pugno duro che potrebbe essere anche più cattivo. Intanto ci sono stati i primi arresti per i folli presenti nella guerriglia di domenica. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Trasferte vietate e tessera del tifoso: così il Governo vuole usare misure restrittive contro la follia ultras proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG