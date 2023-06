Non accennano a placarsi le voci che vedono l’ex Cagliari far gola ai top club di Premier League; i nerazzurri però restano tranquilli.

L’Inter è al corrente che Nicolò Barella piace ad almeno 3 squadre inglesi, si tratta di Chelsea, Manchester United e Liverpool. I nerazzurri non ci sentono da quel punto di vista nonostante l’esigenza di fare cassa.

Nicolo’ Barella

Barella è molto attaccato ai colori e per ora non sembra allettato dalla prospettiva di raddoppiare il suo stipendio che ammonta a 5 milioni annui. Fin quando il centrocampista non darà segnali contrari la società continuerà a far muro chiedendo cifre superiori agli 80 milioni solo per iniziare a trattare; lo evidenzia la Gazzetta dello Sport. La società e lo staff tecnico lo ritengono un pilastro del progetto e molto difficilmente se ne priveranno.

L’articolo Tre big inglesi su Barella: lui non abbocca proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG