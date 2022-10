Palladino e Monza, un amore sbocciato in poche partite e reso forte da una coesione importante del gruppo: Berlusconi e Galliani ne hanno combinata un’altra

Fare paragoni con il Milan degli anni d’oro sarebbe ingiusto e avrebbe poco senso. Ma quanto ad allenatori, oltre a giocatori, ci sono pochi conoscitori come Berlusconi e Galliani. La decisione di esonerare Stroppa e di mettere Palladino alla guida della prima squadra è, senza ombra di dubbio, una scelta controcorrente. Esordiente e con solo esperienza nel calcio giovanile, per tanti doveva essere un mister a interim e invece ora sta sorprendendo tutti. Tre indizi fanno una prova e Palladino ha stravolto il suo Monza per gioco, la solidità difensiva e la compattezza

Gioco. Dal suo arrivo il Monza ha iniziato sicuramente a giocare molto meglio. Si intravedono giocate di qualità anche perché quando puoi contare su un centrocampo con Sensi, Pessina e Rovella difficile non provare a tenere il pallino del gioco in mano. L’azione del primo gol contro lo Spezia è da vedere e rivedere. Scambi stretti, triangoli e palla al terzo (Carlos Augusto) che con un inserimento perfetto ha trovato il vantaggio. Il resto poi viene dall’amministrazione del vantaggio.

Solidità difensiva. Tre partite di Palladino e zero gol subiti contro Juventus, Sampdoria e Spezia. Un caso? Per tanti potrebbe essere, ma non il Monza. La squadra gioca compatta. Attenzione nel dettaglio e saper rimettere in piedi giocatori con il morale basso (vedi Izzo). L’esperienza di Pablo Marì e Caldirola, la grinta di Izzo. Questo Monza sta sorprendendo per la solidità. Il tutto assecondato da una forte compattezza del grupo.

Compattezza. Una squadra che si muove all’unisono tra fase difensiva e quella offensiva. Mai allungarsi e lasciare spazi scoperti difficili da coprire ed ecco che lo schema Monza funziona alla perfezione. Le punte tornano a dare il loro sostegno al recupero palla, il resto vien da sé avendo la possibilità di poter contare su velocisti per le ripartenze. Dieci punti in quattro partite, il Monza ha capito la Serie A e Palladino è destinato a far parlare ancora di sé.

