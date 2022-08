Alfredo Trentalange, presidente dell’AIA, ha parlato della nuova stagione che sta per cominciare per gli arbitri italiani

Al raduno precampionato per direttori di gara e assistenti di A e B ha parlato Alfredo Trentalange, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA). Le dichiarazioni riprese dall’ANSA.

LE DICHIARAZIONI – «I campionati che stanno per cominciare saranno difficili. Gli arbitri si stanno preparando con grande scrupolo, seguendo anche principi di etica, perché dietro ad ogni fischio c’è una persona che ha diritto di sbagliare, come i calciatori. E’ giusto spiegare le nostre decisioni ma non vorremmo che ciò si traducesse nella necessità di giustificarci come se fossimo un danno per il calcio. Vorremmo più cultura sportiva ed una maggiore conoscenza del regolamento».

The post Trentalange: «Campionati difficili? Arbitri si preparano con grande scrupolo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG