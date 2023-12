Nel corso di Pressing Riccardo Trevisani ha parlato così della Juventus e di Massimiliano Allegri.

Le sue parole: «Allegri ha giocato più male che bene nella sua carriera. Ma in questa stagione non si può parlare male di Allegri, indubbiamente ora è lui il fuoriclasse della Juve che sta ottenendo questi risultati. Come non se ne può parlare bene per gli anni scorsi dove ha fatto male. È tornando dicendo che alla Juve si poteva solo vincere: 0 titoli il primo anno e 0 titoli il secondo anno. Con gli infortuni, problemi, penalizzazioni, ma sei andato male. Male il primo anno, malissimo il secondo, molto bene il terzo, a dicembre».

