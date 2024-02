Riccardo Trevisani, intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti ha detto la sua sull’ex Milan Krunic

LE PAROLE – «Io sono abituato al grande Milan, quello delle 7 Champions e dei campioni olandesi e brasiliani, vedo il Milan come un’entità incredibile, eppure non sono tifoso, ma amo il calcio. Ma devo dire che non ho mai capito questa cosa di Pioli con Krunic, gli ha fatto fare tutti i ruoli ma secondo me è un giocatore normalissimo. Nel mio Milan ideale Krunic starebbe tutto il tempo in tribuna a guardare gli altri giocare»

