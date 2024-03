Riccardo Trevisani, a Cronache di Spogliatoio, è tornato su Juve–Atalanta e sul post partita.

TREVISANI – «Daniele De Rossi nel post partita di Fiorentina-Roma ha detto che non è abituato a festeggiare per un pareggio. Una dichiarazione che arriva poche ore dopo quella di Massimiliano Allegri che dice di aver guadagnato un punto sul Bologna. Io se fossi un giocatore della Juventus impazzirei a sentire una roba del genere, la Juve non dovrebbe proprio guardarlo il Bologna. Partono per arrivare primi mentre il Bologna parte per arrivare decimo. Se te lotti con il Bologna o pensi al Bologna c’è un problema di impalcatura mentale e di narrazione».

