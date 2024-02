Riccardo Trevisani è intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti. Il commentatore ha così difeso il lavoro di Pioli al Milan

Le parole di Riccardo Trevisani, intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti. Il commentatore ha così difeso il lavoro di Pioli al Milan:

LE PAROLE – «Sono un fan del calcio inglese e il Milan che gioca in modo spavaldo a me piace, infatti secondo me sono arrivati punti e vittorie proprio perchè i rossoneri segnano e attaccano molto. Sul discorso dei gol subiti dico sempre la stessa cosa: vediamo le altre giocare senza la difesa e con dei ragazzini buttati nella mischia, i gol con Thiaw, Tomori e Kalulu non era così tanti, mentre con Gabbia e Kjaer.. tutto il rispetto, è un’altra cosa, anche il Real Madrid e il City prenderebbero gol con questa difesa»

