Le parole del noto giornalista, opinionista e telecronista Riccardo Trevisani sul talento dell’Inter, ora al Cagliari, Oristanio

Riccardo Trevisani, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, nel programma Fontana di Trevi, ha parlato del talento scuola Inter Gaetano Oristanio.

ORISTANIO – «Il Cagliari si è ripreso quando ha messo in campo Gaetano Oristanio. Ranieri aveva ragione quando ha detto che a Udine si è comportato da egoista, ed è vero. I giovani però devono poter sbagliare. In questo momento, Oristanio è il più grande talento in mano al Cagliari. L’altro è Viola, ma Viola ha un’età per cui non può giocare tutte le partite. Lui ha bisogno di giocare, di sbagliare, di calciare in porta anche quando arriva da 30 metri. Non deve giocare però con Luvumbo accanto, ma con un attaccante in mezzo. Lapadula, Petagna o Pavoletti? Quello che ti pare. Un attaccante che ti viene incontro? Petagna. Sentiremo parlare di lui abbondantemente»

