Il telecronista Riccardo Trevisani ha commentato la possibile cessione del regista croato.

Riccardo Trevisani a SportMediaset si è espresso così sulla trattativa Brozovic-Al Nassr. “Ho visto l’Inter capace di farne a meno, ma non so se ne farei a meno. È un giocatore talmente importante e abituato a partite di grande livello, che sia difficile da sacrificare“.

Marcelo Brozovic

“Anche come tipologia di ruolo. Per Brozovic vale lo stesso discorso fatto per Dzeko, solo che l’attaccante ha sette anni in più e una logica riesci a trovarla. Il peso e lo status di giocatori così è il motivo per cui l’Inter è arrivata in finale di Champions League. Poi il soldo comanda e a questo ci dobbiamo arrendere”.

L’articolo Trevisani: “Ho visto l’Inter fare a meno di Brozovic ma non so se me ne priverei, è difficile da sacrificare” proviene da Notizie Inter.

