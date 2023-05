Trevisani: «Il Milan aveva i mezzi per fare molto meglio in Serie A». Le parole del giornalista sulla stagione del club rossonero

Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Sportmediaset della stagione del Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Il voto della stagione del Milan è 7, che è la media tra l’8 in Champions League e il 6 in campionato. In campionato il Milan si è fatto male da solo con qualche turnover di troppo, ha spostato troppo l’obiettivo sulla Champions, tralasciando un po’ troppo il campionato. Il Milan aveva i mezzi per fare molto meglio in Serie A».

