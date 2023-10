Ospite alla trasmissione “Fontana di Trevi”, sui canali social di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha dichiarato:

«Con il Genoa il Milan non ha fatto una grande partita figlia del fatto che se cambi tutto l’attacco non la farai mai. Anche per il bene stesso dei giocatori. Se Chukwueze gioca con Leao e Giroud ha un supporto diverso rispetto a Jovic e Okafor. Faccio sempre un esempio di quello che accadeva alla Lazio. Cataldi giocava sempre con altri otto panchinari, poi Sarri lo ha messo con gli altri titolari e lui e ha fatto il titolare per buona parte di stagione. Se la riserva entra con i titolari c’è un contesto che già conosce e che va».

The post Trevisani: «Il Milan non ha fatto una grande partita a Genova, vi spiego perché» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG