Su Cronache di Spogliatoio per La Fontana di Trevi, Riccardo Trevisani avvisa la Juventus.

TREVISANI – «L’ho detto e lo ridico, ho preso gli insulti e li riprenderò: la differenza nelle partite tra Inter e Milan è solo il derby. Nelle altre 13 partite le due squadre hanno fatto lo stesso tipo di rendimento. Se il Milan avesse vinto il derby e l’Inter perso sarebbero a pari punti. È una roba fuori dal mondo per il percepito che è il Milan fa schifo e l’Inter è un’astronave. Secondo me l’Inter tende a essere un’astronave, ma il Milan non fa schifo e ha tutto per poter rimettere in piedi la sua stagione in campionato anche perché secondo me andrà fuori dalla Champions League».

