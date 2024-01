Riccardo Trevisani dice la sua sulla situazione in casa Juve, soffermandosi poi sul futuro di Massimiliano Allegri

Negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani ha brevemente analizzato la situazione in casa Juve, soffermandosi anche sul futuro di Massimiliano Allegri.

LE PAROLE – «Su che base lo mandi via adesso Allegri? La squadra fa più punti di quello che vale. Lui andrebbe via dalla Juve per fare cosa».

