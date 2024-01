Paulo Fonseca, alla Gazzetta dello Sport, ha così parlato di Tiago Djalo, ultimo colpo della Juve.

COME STA DJALO – «Sono glà due settimane che si allena bene con il gruppo, sempre con una buona intensità, al ritmo giusto. Penso che ne possa servire un’altra o al massimo altre due per rivederlo in campo, pronto per la partita. Diciamo che finalmente è quasi pronto per il rientro».

QUANTO E’ MANCATO – «Molto, davvero tanto, prima di essersi fatto male stava andando davvero bene e ci ha aiutato molto. E’ difficile trovare in giro un difensore centrale veloce

come Tiago».

PRONTO PER L’ITALIA – «Penso proprio di sì, lo vedo glà pronto per aiutare la difesa dei bianconeri. Rispetto alla sua prima avventura italiana, quella vissuta da giovanissimo al Milan,

è cresciuto tanto come giocatore e anche come uomo e adesso ha anche molta ptù esperienza di prima. In più conosce già la lingua, parla bene l’itallano.E questo pens oche lo possa atutare nell’ambientarsi prima del previsto in una squadra nuova e importante come la Juventus».

CHE GIOCATORE E’ – «La sua principale virtù è la velocità, è un glocator emolto molto rapido, ma anche bravo con il pallone tra i piedi, in fase di impostazione. Sa giocare semplice, in modo essenziale. Ed è bravo anche nel posizionamento difensivo. Ripeto, però, la dote dove eccelle è soprattutto la velocità».

IN MARCATURA – «E’ bravo anche da quel punto di vista, è uno che sa farsi rispettare. La cosa che mi piace di più di lui però è la semplicità, non cerca mai giocate ad effetto. Gioca sempre pulito. Oramai ha acquisito la giusta esperienza anche da questo punto di vista».

