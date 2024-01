Il commentatore Riccardo Trevisani si è espresso a Cronache di spogliato: le sue dichiarazioni verso Inter-Atletico Madrid

Trevisani ha commentato così la gara tra Inter e Atletico Madrid:

«L’Atletico che conosco io il gol di Provedel non lo prende, è una squadra battibile e secondo me l’Inter può fare 3/4 gol fra andata e ritorno, prendendone di meno. L’Inter è più forte dell’Atletico, ma al 14 febbario e al 7 marzo come ci arriva l’Inter? L’Atletico quest’anno è friabile e lo dicevamo già il giorno dei sorteggi. Prende e dà tanto, ma non segna molto nonostante abbia un Morata in versione deluxe»

