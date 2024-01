Monza, arriva Daniel Maldini a pochi giorni dalla sfida contro

Novità in casa Monza a pochi giorni dalla sfida contro l’Inter.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club brianzolo infatti ha trovato l’accordo con il Milan per il passaggio in prestito di Daniel Maldini che tornerà alla base per poi essere girato in prestito alla formazione di Raffaele Palladino. In stagione per lui sette presenze senza gol con la maglia dell’Empoli.

L’articolo Monza, nuovo colpo prima dell’Inter: arriva Daniel Maldini proviene da Inter News 24.

