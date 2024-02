Il telecronista Riccardo Trevisani è piuttosto certo di come i nerazzurri divideranno le forze tra campionato e massima competizione europea.

Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio ha parlato di come l’Inter potrebbe affrontare il doppio impegno da qui al prossimo mese. “Se al 20 marzo al Wanda Metropolitano, l’Inter ha ancora 9-10-11 punti di vantaggio, insomma un range tra 8-12 punti, si può giocare la Champions League con una certa libertà mentale. E quindi a quel punto provare a fare un percorso tipo quello dell’anno scorso se il calendario lo permette, mille variabili… Se l’Inter pareggia con l’Atalanta, sbaglia una partita e a quello scontro ci arriva a +4 secondo me fa un altro ragionamento. Va a giocare a Madrid con un’altra testa”.

“L’Inter vuole vincere il campionato, vuole vincere la seconda stella e tutto il resto non gliene può fregare di meno. Sa quanto è difficile andare avanti in Champions, arrivare in finale il focus è sul campionato. Se in campionato sta con 10-12 punti di vantaggio va a Madrid in serenità facendo il turnover in campionato e non in Champions. In coppa l’Inter finora ha fatto il turnover. Se in campionato è a +10 mi aspetto che faccia la Champions con una cazzimma simile allo scorso anno o simile a quella di questo campionato. 19 vittorie su 23 partite, stanno facendo il Napoli dello scorso anno, va sui 100 punti“.

