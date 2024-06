Il telecronista Riccardo Trevisani approva l’operazione che potrebbe portare il portiere spagnolo a vestire il nerazzurro nella prossima stagione.

Riccardo Trevisani a Cronache di spogliatoio ha parlato delle due trattative che riguardano l’Inter: il giornalista ha dato inizialmente la sua lettura al messaggio pubblicato da Calhanoglu sui Social. “Quindi era tutto vero… Ribadisco: Calhanoglu deve tantissimo all’Inter e a Inzaghi e prima di fare il passo che ha distrutto la carriera di Skriniar, abbassato la carriera di Lukaku, ci penserà quindici volte, il che non vuol dire che davanti a una doppia cifra d’ingaggio non chieda la cessione però sta molto bene a Milano, si diverte nell’Inter. Non credo che andare via sia una grande opzione”.

Vicenda chiusa

“Finita qui? Dipende dal Bayern Monaco. L’Inter è molto irritata con l’agente che ha visto il Bayern più di una volta. In questi casi è molto più bella la chiarezza: ti chiama il Bayern, ci vai a parlare, quando capisci che ti dice delle cose che ti possono piacere vai dall’Inter e lo dici”.

Su Josep Martinez

“E’ un’ottima cosa prenderlo ora e non aspettare magari un’altra grande stagione di Serie A con Sommer ancora più vecchio. Lo prendi e piano piano gli affidi la squadra. Il giocatore è forte, piace tantissimo all’allenatore dell’Inter e fa cose rare: esce, per esempio, parla con la difesa e gioca bene coi piedi. E ha anche dei grandi riflessi”.

L’articolo Trevisani: “Quindi era tutto vero, Calhanoglu però ci pensa 15 volte prima di fare il passo che ha distrutto la carriera di Skriniar” proviene da Notizie Inter.

