La scelta di Calhanoglu di restare all’Inter cambia i piani di Oaktree che invece sarebbe stata disposta a vendere. Il Bayern Monaco cambia obiettivo.

Nel mondo del calcio, le voci di mercato e le trattative sono all’ordine del giorno, ma non sempre terminano come previsto. Un esempio recente di una situazione che ha preso una piega inaspettata è quello legato al centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu. Il giocatore, attraverso un gesto poco convenzionale ma sempre più frequente nell’era dei social media, ha dichiarato la sua intenzione di rimanere con la squadra nerazzurra per la prossima stagione, mettendo fine alle speculazioni di un suo possibile trasferimento al Bayern.

La decisione di Calhanoglu

Il centrocampista turco ha scelto di affidarsi ai social per comunicare la sua decisione di continuare la sua avventura con l’Inter, squadra della Serie A italiana. Questo annuncio ha posto termine alle discussioni su un suo trasferimento, nonostante le offerte vantaggiose che sembravano essere sul tavolo. Calhanoglu ha così escluso la possibilità di un cambio di maglia, confermando la sua fedeltà ai colori nerazzurri.

Hakan Calhanoglu

L’interessamento del Bayern e la scelta di Oaktree

La trattativa che vedeva Calhanoglu vicino al trasferimento al Bayern Monaco è stata intensa. Secondo quanto riferito dalla BILD, i proprietari dell’Inter, il fondo Oaktree, non erano avversi all’idea di lasciar andare il giocatore, purché l’offerta fosse adeguata. Si parlava di una cifra oscillante tra i 60 e i 70 milioni di euro, un importo ritenuto però eccessivo dalla dirigenza del Bayern. Questo dettaglio ha indubbiamente giocato un ruolo chiave nel frenare qualsiasi trattativa.

Il futuro del Bayern e nuovi obiettivi

Con la pista Calhanoglu definitivamente accantonata, il Bayern Monaco ha dovuto ripensare le sue strategie di mercato. L’attenzione si è quindi spostata nuovamente verso un obiettivo precedente, ovvero João Palhinha, centrocampista del Fulham. I bavaresi hanno formulato un’offerta di 46 milioni di euro, comprendenti bonus, per il portoghese, secondo quanto riferito dal direttore sportiva Max Eberl. Questa mossa indica la volontà del Bayern di rafforzare il proprio centrocampo, nonostante il mancato arrivo di Calhanoglu.

L’articolo Inter, Calhanoglu cambia i piani di Oaktree: fondo aperto alla cessione ma… proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG