Il telecronista Riccardo Trevisani sottolinea come i nerazzurri sabato scorso nella capitale abbiano sofferto più di quanto fatto in molte occasioni.

Riccardo Trevisani a Pressing ha espresso il suo parere su diversi temi riguardanti l’ultima giornata di Serie A e non solo. “Il Milan non è in corsa per lo scudetto, ha fatto 39 punti all’andata, l’Inter e la Juve fino a qualche giornata fa viaggiavano ad un ritmo per cui lo scudetto si vince minimo a 90 punti, vuol dire che il Milan dovrebbe farne 50-52 nel girone di ritorno”.

Marcus Thuram

Sulla gara dell’Olimpico

“Non credo li possa fare. Roma-Inter ha dimostrato che si può calciare in porta contro l’Inter, l’Inter può andare in difficoltà. Sentivamo che contro l’Inter non si possa calciare in porta”.

La critica

“L’Inter ha preso due gol nel primo tempo e poteva prenderne un paio se non fosse derubricata come big-match, quelle in cui Lukaku non può partecipare. Altrimenti sarebbe finita 3-3, altro che poi fare discorsi sull’Inter imbattibile. Che poi è uscita alla distanza alla grande col gioco e con la qualità. All’andata mi sono addormentato, sabato ho visto una grande partita di calcio”. Il tema riguardante la scarsa incidenza del belga nelle partite importanti è molto dibattuto sin dai suoi primi anni all’Inter: nella stagione dello Scudetto nerazzurro Lukaku smentì tutti i critici ma ora questi ultimi stanno tornando prepotentemente alla ribalta. I tifosi interisti lo hanno sempre difeso, anche quando nelle ultime due finali europee disputate ha commesso errori grossolani sotto porta. Il centravanti sabato scorso a tu per tu con Sommer non è riuscito a dribblarlo per punire la sua ex squadra un errore costato molto caro ai giallorossi.

