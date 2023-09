I nerazzurri stanno accusando la mancanza dell’infortunato Arnautovic ma non solo; ecco il commento del giornalista Riccardo Trevisani.

L’Inter si fa rimontare dal Sassuolo perdendo imbattibilità e primato solitario in classifica. Il giorno successivo la prima sconfitta stagionale fioccano le critiche: nell’occhio del ciclone soprattutto le scelte di formazione di Simone Inzaghi che ha deciso di non far riposare nessun titolare. Il risultato è stato che nel secondo tempo i nerazzurri hanno pagato un dazio pesantissimo per via della stanchezza di molti dei loro interpreti.

Yann Sommer

La critica

Il telecronista Riccardo Trevisani a Pressing si è scagliato soprattutto contro Alexis Sanchez: “L’Inter è la rosa migliore del campionato: poi ci sono alcune criticità e l’Inter le ha davanti. Se Thuram e Lautaro non girano, non c’è centributo. Sanchez era già in calo due anni fa, cambia la partita in peggio perché gioca peggio di Thuram, che non avrei tolto. Davanti è leggera se Thuram e Lautaro non fanno fiamme: per il resto ha due giocatori per ruolo e un portiere che para come Onana ma non è così bravo coi piedi e ha meno personalità”. In realtà il cileno è reduce da una stagione di tutto rispetto in Francia, nel Marsiglia ha segnato 18 goal in tutte le competizioni; mentre ora ogniqualvolta entra in campo pare poter incidere.

L’articolo Trevisani: “Sanchez era già in calo due anni fa, ora cambia la partita in peggio” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG