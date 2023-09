Dopo la sconfitta contro la Salernitana l’Inter è tornata al lavoro ad Appiano Gentile e Inzaghi potrebbe provare Klaassen dal primo minuto

Simone Inzaghi sta pensando di far rifiatare Lautaro Martinez, apparso stanco contro il Sassuolo, nella prossima sfida contro la Salernitana. Tra pochi giorni ci sarà il Benfica e il Toro serve averlo al meglio, ecco dunque che ad Appiano Gentile il tecnico ha fatto qualche prova di formazione in vista del prossimo match.

Tra le sorprese potrebbe essere l’esordio dal primo minuto di Klaassen alle spalle di Thuram. Un ruolo che in carriera ha già ricoperto, ma che in nerazzurro è arrivato per essere il vice di Calhanoglu e Asllani da regista.

