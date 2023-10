Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha difeso Rafael Leao dalle critiche ricevute dopo Borussia Dortmund-Milan: le dichiarazioni

A Mediaset, Riccardo Trevisani ha difeso Rafael Leao:

«Leao non ha ancora la capacità di essere ubiquo e stare in due posti contemporaneamente, se mette in porta Theo Hernandez, Chukwueze e Pulisic e loro non segnano non è colpa sua. Il Milan se esce bene dalla sfida di Parigi, secondo me il girone lo passa».

