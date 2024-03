Riccardo Trevisani, a Cronache di Spogliatoio, è tornato su Juve Atalanta e su Teun Koopmeiners.

TREVISANI – «Giocatore surreale anche per la capacità di giocare in diversi modi, da sotto punta, mezzala, davanti alla difesa o trequarti. Tra De Roon, Ederson, Koopmeiners e Pasalic sono tutte creature di Gasperini. Koopmeiners era forte ma non lo mettevi tra la top cinque del campionato. Ora per me è tra i cinque giocatori più forti della Serie A. Ricordatevelo quando dite che gli allenatori non migliorano i giocatori»

