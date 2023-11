Intervenuto a Sportmediaset, Riccardo Trevisani ha detto la sua sulla lotta allo Scudetto. Il commento sulla Juve di Allegri.

TREVISANI – «È da inizio anno che per me la griglia è Inter, Juve, Milan e Napoli. La Juventus è una squadra che nella sua rosa non ha grande qualità, ma se prendiamo il blocco degli attaccanti è forte. Se prendiamo la difesa Bremer costa 50 milioni ed è un difensore fortissimo, Szczesny è il miglior portiere dopo Maignan quindi la rosa è valida anche se le alternative sono meno valide. Siccome gioca in questa maniera a volte puoi vincere a volte, ma altre volte fai 0-0 e tanta strada non puoi farla».

