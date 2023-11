A TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato così del momento di Vlahovic in casa Juve.

VLAHOVIC – «Vlahovic è un giocatore anonimo che si sta perdendo. C’è stata questa scintilla iniziale e poi è tornato a commettere gli stessi errori della passata stagione. Non capisce che si può essere utili non solo segnando il gol decisivo ma anche facendo tante piccole cose. Non sono sorpreso, ho sempre avuto l’impressione di un giocatore troppo nervoso e troppo legato alla ricerca del gol. Quando sei costretto a dover dimostrare chi sei, vuol dire che non sei un campione».

