La Triestina smentisce le fake news circolate nella giornata di oggi: il club friulano si iscrive regolarmente alla Serie C

La Triestina, con un comunicato, ha chiarito la sua posizione sul prossimo campionato di Serie C.

TRIESTINA – In merito agli ultimi rumors sulla Triestina calcio, sull’iscrizione ‘definita’ problematica della squadra al campionato e su una vendita raccontata da addetti ai lavori come imminente; la società dichiara quanto segue: “Ci sono dialoghi in corso come ne abbiamo fatti tanti durante questo lungo anno. Questo significa che Trieste è una piazza che piace e che siamo sulla via del sentiment positivo. Ribadiamo che l’iscrizione è stata fatta a nome del Presidente Simone Giacomini. Senza se e senza ma. Nulla da aggiungere se non augurare a tutti un buon inizio di campionato.

