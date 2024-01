I nerazzurri concedono pochissimo agli uomini di Maurizio Sarri e si qualificano alla finale della SuperCoppa italiana.

L’Inter inizia forte con un tiro di Barella che termina alto; gli fa eco poco dopo Thuram da buona posizione. Il francese sfiora il goal in tuffo poco prima del decimo: palla in corner. Grande Inter in avvio: ci prova anche Bastoni ma l’esito è sempre lo stesso, palla in curva. Al 17’ i nerazzurri passano in vantaggio: Bastoni crossa basso e Dimarco tocca di tacco per Thuram che insacca a porta vuota. La Lazio prova a reagire prima con Felipe Anderson e poi con l’ex Vecino ma entrambe le conclusioni terminano fuori dallo specchio. Poco dopo la mezz’ora Lautaro mette in difficoltà Provedel che devia in corner in due tempi; successivamente Dimarco crossa per Barella che colpisce la traversa con una volée di destro. A fine primo tempo Darmian spedisce alto; si va a riposo sull’1-0.

Hakan Calhanoglu

Al 49’ Pedro falcia Lautaro in area e dopo un intervento del V. A. R. l’arbitro assegna il rigore: dal dischetto Calhanoglu incrocia e batte Provedel che aveva comunque indovinato il lato giusto. Pochi minuti dopo Lautaro Martinez colpisce la parte bassa della traversa di destro; il Toro sfiora il goal anche attorno all’ora di gioco con un destro che sibila alla destra del palo della porta di Provedel. All’88’ l’Inter chiude la gara con una grande azione in contropiede: Sanchez verticalizza per Mkhitaryan che trova Frattesi tutto solo in mezzo: facile per l’ex Sassuolo trafiggere Provedel. Inter batte Lazio 3-0.

L’articolo Troppa Inter per la Lazio: lunedì la finale di SuperCoppa col Napoli proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG