Trubin, l’Inter non si muove dall’offerta da 10 milioni. Pronto il piano B in porta per i nerazzurri

L’Inter non intende muoversi troppo dai 10 milioni proposti allo Shakhtar Donetsk per Trubin. E soprattutto non vuole assecondare una troppo larga pletora di intermediari.

L’ottimismo resiste anche in queste strade, ma se la trattativa dovesse complicarsi ancora, occhio al doriano Emil Audero: è considerato un secondo di garanzia, ideale per limitarsi a stare dietro allo svizzero. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Trubin, l’Inter non si muove dall’offerta da 10 milioni. Pronto il piano B per la porta proviene da Inter News 24.

