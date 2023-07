Singo Milan: raffreddata la pista Ecco TUTTA la verità! Il terzino del Torino rimane un obiettivo solo in questo caso

Il Milan è alla ricerca di un terzino sinistro. Sebbene ci siano alcuni nomi per quella fascia in ballo, i rossoneri hanno anche un’altra ipotesi in mente.

Secondo quanto scrive Tuttosport, Pioli potrebbe spostare Florenzi a sinistra. In quel caso, non va dimenticata la pista che porta a Singo del Torino. Il terzino granata potrebbe dunque alternarsi con Calabria.

