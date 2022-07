L’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel spiega cosa l’ha convinto ad acquistare dal Napoli Kalidou Koulibaly.

Il Chelsea ha perso due difensori centrali come Rudiger e Christensen a parametro zero e ora sta iniziando a rimediare con colpi in entrata. Thomas Tuchel, dagli Stati Uniti dove i Blues stanno partecipando ad una tournée, ha parlato dell’ex difensore del Napoli Koulibaly.

“È un altro grande acquisto per noi e speriamo che possa mostrare la sua qualità il prima possibile. Ci porta esperienza, altissima qualità difensiva, altezza, tutto quello che stavamo cercando per giocare dietro a tre o a quattro. Adesso si sta allenando, è arrivato solo ieri, conosce alcuni dei nostri giocatori e penso che si sentirà parte del gruppo molto presto. Siamo tutti felici che sia con noi“.

