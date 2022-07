Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ci mette la faccia con i tifosi per una campagna acquisti che per ora ha visto grosse cessioni da parte degli azzurri.

A margine della presentazione della squadra ai tifosi nel ritiro di Dimaro, Luciano Spalletti ha predicato calma nonostante una, per ora, difficile campagna acquisti. “Alcuni calciatori sono andati via e hanno portato con sé delle cose, perché gente come Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Mertens e Insigne ha portato via alcune cose“.

IM_Lorenzo_Insigne_Napoli (1)

“Però sono arrivati altri ragazzi con un nuovo entusiasmo e altri ne arriveranno, questo è il calcio. Quello che non deve andare via e non deve mai mancare è il vostro supporto e il vostro entusiasmo. Quello non è sostituibile e non si può ricomprare. Restiamo uniti e sempre forza Napoli“.

