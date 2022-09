Tuchel su Aubameyang: «Forse è un po’ più pazzo di noi e va benissimo…». Le parole del tecnico del Chelsea

Tomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa di Pierre Emerick-Aubameyang. Ecco le parole del tecnico del Chelsea:

«Era il tipo di personalità stravagante di cui tutti volevano parlare e anche questo è carino, no? Non tutti devono vestirsi di blu scuro con un berretto noioso! Puoi farti un bel taglio di capelli e una macchina elegante. Giudicare le persone in basa alla macchina che guidano è un problema serio. Forse è solo un po’ più pazzo di noi e questo va benissimo perché devi essere un po’ fuori dagli schemi per essere speciale sul campo. Ha segnato tanti gol in carriera, non ho dubbi che lo farà anche qui».

L’articolo Tuchel su Aubameyang: «Forse è un po’ più pazzo di noi e va benissimo…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG