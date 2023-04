Tudor invocato dai tifosi Juve per il dopo Allegri: è in tendenza su Twitter. I sostenitori bianconeri pensano anche al tecnico del Marsiglia

C’è anche Igor Tudor tra i pensieri dei tifosi della Juventus per un eventuale successione sulla panchina bianconera a fine stagione.

Il tecnico croato nella giornata odierna è balzato in tendenza su Twitter come possibile nome per il dopo Massimiliano Allegri. Juventinità e ‘cattiveria’ sono le due doto che lo rendono, agli occhi di molti, perfetto per il ruolo.

