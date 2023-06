Tudor Juve, l’ex difensore croato sarebbe il favorito per prendere il posto di Allegri. Ma resiste anche un’alternativa

E’ Igor Tudor il primo nome sulla lista in caso di divorzio tra la Juventus e Massimiliano Allegri nelle prossime settimane. Il croato convince per la sua conoscenza dell’ambiente, per l’ingaggio non estremamente alto (2 milioni l’anno), ma soprattutto per il suo status di tecnico libero dopo la separazione consensuale dal Marsiglia.

Resiste però un’alternativa che porta il nome di Sergio Conceicao. Il portoghese ha maggiore esperienza internazionale, ma anche una clausola da 10 milioni per liberarlo dal Porto, che attualmente lo tiene sotto contratto. A fare il punto della situazione è Tuttosport.

The post Tudor Juve, è il favorito per il dopo Allegri. Ma resiste un’alternativa appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG