Tudor Juve, è il tecnico croato il nome in cima alla lista per sostituire Allegri in caso di divorzio. Poi ci sono altre due opzioni

In caso di addio di Allegri la Juventus punterebbe su un profilo giovane sul quale puntare con decisione. Il club ha intenzione di ripartire con altre aspettative in vista della prossima stagione, considerato come le vicende extra-campo potrebbero chiudersi tutte in questa annata.

Il nome in cima alla lista è quello di Igor Tudor, amato dai tifosi e ormai in procinto di lasciare il Marsiglia. Ma non è l’unico profilo valutato. Resistono infatti le possibilità di arrivare a uno tra Thiago Motta e Sergio Conceicao, valutati anche da Inter e Napoli e pronti al grande salto. Lo scrive Tuttosport.

