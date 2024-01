Tunisia Mali, oggi in campo la seconda giornata della Coppa d’Africa: orario, dove vederla e probabili formazioni

Tunisia–Mali, oggi in campo la seconda giornata della Coppa d’Africa del Gruppo E. Le due squadra hanno vissuto una prima giornata all’opposto con la formazione di Kadri sconfitta dalla Namibia 1 a 0, mentre dall’altra parte i ragazzi di Chelle hanno vinto 2 a 0 contro il Sud Africa. Partita da dentro o fuori dunque soprattutto per i tunisini che devono assolutamente fare punti per non rischiare di dover salutare la competizione. Andiamo a vedere le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la gara.

Le probabili formazioni

TUNISIA (4-3-3): Ben Said; Kechrida, Meriah, Talbi, Maaloul; Skhiri, Ben Romdhane, Slimane; Achouri, Khenissi, Msakni. CT. Kadri.

MALI (4-3-3): Diawara; H. Traore, Niakate, Fofana, Sacko; Haidara, Coulibaly, Bissouma; M. Doumbia, Sissoko, Koita. CT. Chelle.

Tunisia-Mali: orario e dove vederla

Seconda giornata per quanto riguarda la Coppa d’Africa e nel girone E andrà in scena uno dei big match della competizione. La sfida si giocherà allo Stade Amadou Gon Coulibaly con calcio d’inizio alle ore 21 italiane e sarà visibile su Sportitalia. In alternativa sarà possibile seguirla anche sull’App gratuita e scaricabile su tutte le piattaforme: Pc, Smartphone e Tablet.

