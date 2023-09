Turchia Italia U21 0-2: Miretti segna un gol e batte Yildiz. Il “derby Juve” lo vince il centrocampista con gli azzurri

E’ Miretti a vincere il “derby Juve” tra Turchia e Italia U21 contro il compagno di squadra bianconero Yildiz.

Gli azzurri hanno vinto per 0-2 la gara di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. A sbloccare la partita è stato proprio Miretti con un gol segnato con preciso piatto destro da centro area. Il centrocampista ha giocato 65 minuti, mentre Yildiz è rimasto in campo per tutta la gara

