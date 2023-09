Carmine Nunziata, ct dell’Italia Under 21, ha parlato alla vigilia del match con la Turchia. Recuperato Turicchia della Juventus Next Gen

Vigilia di partita per l’Italia Under 21, che domani affronta la Turchia nel suo secondo incontro di qualificazioni agli Europei 2025. Carmine Nunziata ha parlato, annunciando il rientro dall’infortunio di Riccardo Turicchia della Juventus Next Gen. Il terzino classe 2003 ha saltato la sfida alla Lettonia per un fastidio muscolare.

TURCHIA ITALIA – «Dovremo alzare l’intensità, anche perché la Turchia ti viene addosso e ti fa pressione alta. L’errore commesso nella partita precedente è stato quello di essere troppo lenti: bisogna pensare prima, essere più reattivi e giocare più in verticale e meno in orizzontale. Mi aspettavo qualcosa di più a livello di squadra, ma non è facile dopo tre giorni di lavoro fare le cose che l’allenatore ti chiede. A livello di occasioni, comunque, ne abbiamo avute sei, più un rigore che non ci è stato concesso. Sotto quell’aspetto sono contento, ma è normale che se non fai gol gli avversari prendono fiducia e si chiudono. I ragazzi si allenano bene e vogliono fare una grande partita. La condizione fisica non si migliora in tre giorni e, per fare un esempio, Casadei in Argentina durante il Mondiale Under 20 le occasioni avute in Lettonia le avrebbe trasformate in gol. Ma le motivazioni sono alte».

TURICCHIA E BALDANZI – «Baldanzi dà qualità, salta l’uomo e interpreta nel modo migliore il suo ruolo: sicuramente giocherà. Sono contento di aver recuperato anche Turicchia e di avere tutti a disposizione. La partita contro la Turchia è difficile: li abbiamo visti contro l’Irlanda, utilizzano lo stesso nostro sistema di gioco e hanno giocatori di qualità. Concedono qualcosa a livello difensivo, dovremo essere bravi ad avere la loro stessa intensità. I risultati sono figli del gioco e di quello che metti in campo. Per ottenere risultati bisogna avere una mentalità di squadra e un gioco. Abbiamo fatto una disamina della partita con la Lettonia, abbiamo capito i nostri errori: qualcuno di questi non lo commetteremo più. Bisogna essere più veloci nella trasmissione della palla, più reattivi: dobbiamo cercare di fare di tutto per portare a casa il risultato».

