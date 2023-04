Il Karagumruk di Andrea Pirlo ferma la capolista Galatasaray in Turchia: contro la squadra di Istanbul finisce 3-3, Icardi sbaglia un rigore

In Turchia Andrea Pirlo ferma la capolista Galatasaray. Il Karagumruk ferma infatti i giallorossi per 3-3.

A segno Arkturkoglu, Oliveira e Boey per il Galatasaray, mentre per il Karagumruk segnano Diagne e Borini, autore di una doppietta. Mauro Icardi protagonista in negativo con un rigore sbagliato, il terzo in stagione.

