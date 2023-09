Turicchia Juve: le condizioni del difensore della Next Gen dopo l’infortunio con la Nazionale italiana Under 21

Riccardo Turicchia, insieme a Fabio Miretti, ha colorato di bianconero la lista di convocati della nuova Italia Under 21 targata Carmine Nunziata, impegnata nelle qualificazioni all’Europeo del 2025. Nel primo match contro la Lettonia (pareggiato 0-0 dagli azzurrini), però, il terzino della Juventus Next Gen non era nemmeno in panchina: forfait causato da un fastidio muscolare, escluse lesioni per il classe 2003.

Turicchia non farà rientro a Torino, bensì rimarrà insieme al gruppo azzurro in vista della prossima partita contro la Turchia, in programma il 12 settembre. Incrocio suggestivo: sarà ‘derby’ tutto juventino contro Kenan Yildiz, già a segno su rigore nella prima uscita della sua Nazionale nel KO contro l’Irlanda.

