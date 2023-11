Turicchia torna ad allenarsi: buona notizia per la Juventus Next Gen in vista della partita contro la Carrararese

Turicchia è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l’infortunio muscolare che gli aveva fatto saltare le due partite contro Pontedera in campionato e Torres in Coppa Italia.

Buona notizia per la Juventus Next Gen e mister Brambilla, visto che il difensore bianconero classe 2003 dovrebbe riuscire a recuperare per la prossima sfida contro la Carrarese in programma domenica 12 novembre dalle 20:45.

The post Turicchia torna ad allenarsi: buona notizia per la Juventus Next Gen appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG