Il giornalista Leo Turrini ha voluto dire la sua sul successo ottenuto dall’Inter di Simone Inzaghi ai danni del Milan di Stefano Pioli

Dagli studi di Sky Sport, Leo Turrini ha detto la sua sulla vittoria dell’Inter contro il Milan nel derby di ieri sera.

LE PAROLE – «Pioli, bravo ed abituato a gestire situazioni difficili. Non tutti i giorni perdi un derby 5-1. Io credo che possa riuscirci anche in questa circostanza. Inter in Champions League? Io credo che quello che sta facendo vedere adesso la squadra è frutto della personalità conquistata nella competizione più difficile di tutte. Poi non l’hai vinta, ma hanno fatto dal punto di vista mentale un salto di qualità. Adesso vediamo il debutto con la Real Sociedad».

L’articolo Turrini: «Inter cresciuta in personalità grazie alla Champions, il Milan…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG