I bianconeri hanno soffiato ai nerazzurri i due difensori ma il loro rendimento è deludente: il portoghese è già stato bocciato.

Nel mondo del calcio, dove le amichevoli pre-campionato fungono da cruciale banco di prova per le strategie e le scelte tattiche delle squadre, la Juventus si è trovata ad affrontare sfide significative che gettano ombre sull’imminente stagione.

La sconfitta coi Colchoneros

La squadra di Thiago Motta ha perso 2-0 contro l’Atletico Madrid: oltre al risultato in sé preoccupante, la prestazione del neoacquisto Cabal ha sollevato interrogativi in previsione dell’avvio del campionato.

Doppio paradosso

Il colombiano è stato soffiato ai nerazzurri al termine di un duello di mercato mai banale: anche l’acquisto di Tiago Djalò fu anticipato per non farlo comprare a costo zero dagli acerrimi rivali. I due però se la passano non bene: se per l’ex Hellas Verona ogni giudizio è rimandato, l’ex Lille e Milan parrebbe già essere stato bocciato dall’allenatore.

Juan David Cabal

Strategie e obiettivi di mercato

Per quel che riguarda il mercato, la situazione è in evoluzione: si cerca l’accordo con l’Atalanta per Koopmeiners mentre è stato perso Todibo che è andato al West Ham. La Repubblica sottolinea che il club sia ora alla ricerca di un difensore in prestito, Lenglet del Barcellona è una delle opzioni.

L’ultimo derby d’Italia

C’è poi da definire la situazione riguardante Federico Chiesa: l’italiano va ceduto entro questo mese per evitare che vada via a costo zero. Si dice che l’Inter stia già lavorando per il grande sgarbo in vista della prossima stagione

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG