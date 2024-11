Dopo un altro weekend di polemiche diffuse la sosta da modo di fermarsi ed analizzare. Il Milan, sempre pacato in merito, avrebbe più di un episodio su cui recriminare.

Nella sempre imprevedibile arena del calcio italiano, la questione degli errori arbitrali riveste un’importanza fondamentale, influenzando non solo il risultato in campo ma anche l’equilibrio complessivo della competizione.

Nell’ultimo weekend Antonio Conte ha fatto esplodere il caso arbitri e VAR ma anche il Milan sembra trovarsi frequentemente al centro di controversie arbitrali che hanno sollevato dubbi e discussioni non solo tra i tifosi ma anche tra gli esperti del settore. In questa stagione una serie di decisioni discutibili ha visto il Milan più volte penalizzato.

Una tessera dopo l’altra: il puzzle degli errori arbitrali

La narrazione degli episodi sfavorevoli inizia da un incontro nella prima fase del campionato, contro il Lecce a San Siro, dove Davide Bartesaghi viene espulso in seguito a un intervento che, in una circostanza simile verificatasi lo stesso giorno in un altro match, non ha comportato l’assegnazione del cartellino rosso. Seguono poi gli eventi della Champions League, con due rigori non concessi al Milan contro il Bayer Leverkusen, uno dei quali per un fallo palese che ha visto protagonista Ruben Loftus-Cheek. Pochi incontri dopo, un contatto involontario porta all’espulsione di Tijjani Reijnders durante una sfida contro l’Udinese, aggiungendo ulteriore amarezza alla sensazione di ingiustizia.

Momenti di tregua: l’eccezione che conferma la regola

Non manca, tuttavia, un episodio a favore dei rossoneri: la rete del potenziale momentaneo vantaggio del Monza viene annullata per un fallo su Theo Hernandez. Benché in questa circostanza il Milan abbia probabilmente beneficiato di una decisione arbitrale dubbia a favore, il contesto generale della stagione suggerisce che si tratti più di un’eccezione che non di una tendenza.

arbitro

Ultimi atti: errori che pesano

Gli ultimi incontri hanno offerto ulteriore materiale al dibattito sugli errori arbitrali, con due episodi in particolare che hanno sollevato polemiche. Da un lato, un rigore concesso al Real Madrid per un contatto chiaramente cercato da Vinicius Jr., dall’altro il mancato annullamento del vantaggio del Cagliari per fuorigioco di Luvumbu su conclusione di Zortea, dimostrano come le controversie non si limitino alla sola Serie A ma abbiano ripercussioni anche nelle competizioni europee. Alla luce di quanto accaduto, appare evidente come il Milan sia stato più volte penalizzato da decisioni arbitrali discutibili nel corso di questa e, se pare giusto mantenere i toni bassi, non è sempre il caso di accettarlo sempre in silenzio.

Leggi l’articolo completo Tutti parlano di arbitri. Anche il Milan ha qualcosa da dire!, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG