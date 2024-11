È ormai chiaro che il ruolo di vice-mediano sia scoperto per i rossoneri ed alcuni scout del club sono stati avvistati in tribuna per osservare un giocatore già pronto.

In un mondo del calcio sempre più dinamico e competitivo, il Milan non si ferma nel cercare rinforzi che possano garantire una rosa sempre più competitiva e adeguata alle sfide che il cammino in Serie A e nelle competizioni europee richiedono.

Con l’obiettivo di consolidare la squadra e colmare eventuali lacune, la dirigenza rossonera ha messo gli occhi su un giovane ma già pronto talento che potrebbe fare la differenza nel cuore del gioco milanista.

Alla ricerca del nuovo centrocampista

Dopo l’arrivo di Youssuf Fofana dal Monaco nella scorsa estate, per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro più bonus, il Milan ha goduto delle sue più che buone prestazioni in campo, dimostratesi fondamentali per la strategia di gioco della squadra. Tuttavia, la lunga stagione calcistica sollecita una rotazione dei giocatori per mantenere alto il livello di competitività e freschezza fisica, rendendo necessaria la ricerca di un valido “vice-Fofana”.

Il prescelto dal Genoa

Le attenzioni del Milan si sono così concentrate su Morten Frendrup, centrocampista in forza al Genoa, valutato attualmente intorno ai 20 milioni di euro. Lo scenario finanziario del club genovese potrebbe giocare a favore dei rossoneri, potenzialmente capaci di assicurarsi il giocatore a una cifra inferiore rispetto alla sua valutazione. Frendrup rappresenterebbe un ottimo innesto per il centrocampo milanista, vantando già esperienza nel campionato italiano e dimostrandosi una soluzione più che valida.

Youssouf Fofana

Una competizione sul mercato

Non mancano però gli ostacoli nella corsa all’acquisto del giovane danese. Nonostante il Milan abbia mostrato un interesse concreto, visionando Frendrup in più occasioni nelle ultime settimane, club come Napoli, Liverpool, Brighton e Brentford rimangono alla finestra, pronti a sferrare la loro offerta. Le prestazioni di alto livello del centrocampista non sono passate inosservate, rendendo la competizione per il suo cartellino particolarmente accesa.

