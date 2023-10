L’attaccante messicano sta esplodendo in Olanda dove ha un score pazzesco che ha attirato alcune big europee.

L’Inter ha cambiato 3 quarti del reparto offensivo questa estate ma probabilmente le operazioni di mercato non sono finite qui. Al momento Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono i titolari indiscussi e danno le adeguate garanzie; dietro di loro però ci sono le dolenti note. Sperando che Alexis Sanchez e Marko Arnautovic riescano a smentire i critici nel resto della stagione, comunque ci saranno riflessioni su entrambi nei prossimi mesi. È la loro età purtroppo non più giovanissima a far riflettere, nel caso del cileno c’è anche da considerare il contratto in scadenza a giugno.

Piero Ausilio

Prossime mosse

Difficile si intervenga a gennaio anche perché il budget è pressoché nullo; si potrebbe aprire uno spiraglio per Mehdi Taremi del Porto o per il prestito di Armando Broja. Si tratta però solo di voci al momento.

Astro nascente

La Repubblica sostiene che per la prossima stagione l’obiettivo possa essere Santiago Gimenez del Feyenoord. 22enne messicano con passaporto anche italiano ha segnato addirittura 12 goal in 8 partite finora in Eredivisie; mancino alto 182 centimetri non è un centravanti statico ma ama svariare, accentrarsi e calciare. Oltre a Marotta ed Ausilio piace anche a Real Madrid, Borussia Dortmund e Tottenham ma soprattutto costa già sui 50 milioni. Insomma l’affare è complicatissimo, servirebbe un accurato lavoro di convincimento da parte dei dirigenti. Senza contare che col passare del tempo se il rapporto goal segnati/partite giocate restasse quello attuale il prezzo sicuramente si impennerebbe.

