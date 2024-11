Il jolly difensivo dell’Inter Matteo Darmian rivela un retroscena risalente ad una gara molto particolare della passata stagione. Matteo Darmian ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio in cui non ha trattato solo temi calcistici. “La sconfitta di Istanbul ha fatto male. Ma mi auguro che per me e per l’Inter possa esserci un’altra opportunità”. “A volte le sconfitte insegnano molto di più di una vittoria, per noi è stato anche così, visto quello che è successo l’anno dopo con la seconda stella. La sconfitta in finale di Champions ci ha dato quella consapevolezza che dimostriamo di avere. Sono giorni speciali, importanti per una carriera. Non capita spesso di poterlo fare. Purtroppo a Istanbul non è andata bene, nonostante una partita importante da parte nostra”. L’aiuto che offre ai compagni “Creare un gruppo così forte, solido, che sta bene insieme, penso sia la base per raggiungere obiettivi importanti. […]

