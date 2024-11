Il telecronista Riccardo Trevisani sostiene che i nerazzurri possano scavalcare i partenopei in vetta alla classifica già nel fine settimana. Riccardo Trevisani a Fontana di Trevi ha detto la sua sulla nazionale italiana e sull’Inter “Questi tre mesi mi hanno fatto rabbia, ma mi hanno fatto anche dimenticare l’Europeo. Vedo una nazionale con i giusti crismi”. “Con questi giocatori abbiamo anche dei discreti top: Cambiaso è diventato eccellente, Dimarco lo è da anni dopo la cura Inzaghi, Barella e Tonali sono sempre stati forti”. Subito dietro le favorite “Comincio a vedere un impianto che nei prossimi anni si qualificherà per i Mondiali e poi ai Mondiali ci vai per fare una grande figura, visto anche il contorno. Tolte Germania e Spagna non ci sono squadre che mi fanno così paura“. Sul prossimo turno di campionato “Napoli ancora capolista domenica Ranieri darà la scossa e la Roma farà una bella partita a Napoli ma non so se sarà sufficiente. Quindi la risposta è: forse no“. L’assenza […]

